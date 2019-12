Lecce-Genoa, Motta: Abbiamo tutti lo stesso obiettivo

Thiago Motta presenta la sfida salvezza del suo Genoa contro il Lecce al Via del Mare.

Una sfida da non sbagliare per il Grifone.

“Sono stato chiamato per salvare il Genoa e noi qui dentro abbiamo tutti lo stesso obiettivo: salvare il Genoa. E per salvare il Genoa bisogna stare uniti e sacrificarsi. Sono cose che non possono mancare e che non mancano in questo ambiente. Siamo convinti che il modo di giocare è la strada giusta. Questa convinzione la vedo tutti i giorni ed è la strada giusta. Siamo tutti coscienti nel club di salvare il Genoa, non di andare in Champions”.