Casting cinematografico e make up contest con D&E Animation

Mondi paralleli: per la nuova produzione ligure, casting alle porte per attori, attrici e make up artist.

Villa Bombrini a Genova aprirà le porte il 15 dicembre alle ore 9 e si terrà anche un contest di make up cinematografico.

La produzione è dell’associazione culturale D&E Animation, la regia è di Gioele Fazzeri, il soggetto e la sceneggiatura di Dario Rigliaco. “Mondi paralleli, prigionieri del tempo” sarà prodotto nel 2020 nella regione Liguria con il supporto di Film Commission Liguria e non solo.

Tante le novità per la seconda avventura cinematografica della “D&E” che potrà contare sul supporto di molti professionisti del settore, dal noto stunt coordinator Walter Siccardi (team marvel) fino all’esperienza del grande attore napoletano Ivan Improta (gomorra, game of kings). Ma non è tutto, i reparti sono al lavoro da mesi e il capo make up Jessica Iaci ha deciso di inserire nel team una nuova figura che sarà selezionata attraverso un contest che si svolgerà proprio durante i casting del 15 dicembre dalle 9 alle 14 a villa bombrini. Per info e per iscriversi al contest si può inviare un email a info.deanimation@gmail.com e sarete ricontattati.

Si entra nel vivo, sono diversi i ruoli da coprire per completare il cast, quindi se credete di avere la faccia giusta per indossare un abito elegante della Londra del 1800, o se credete di avere le caratteristiche di un cittadino della Genova del 1200, non vi resta che presentarvi a Villa Bombrini muniti di 2 fotografie e un documento di identità.

La produzione, supportata dall’associazione culturale no profit, garantisce pasti e bevande sui set, anche grazie ai numerosi sponsor, ma non sono previsti rimborsi economici per attori e comparse. Tuttavia la visibilità e l’esperienza sono degne di nota, il film sarà presentato al cinema per poi approdare in TV.

La stessa produzione, ha presentato nel 2019 Game of Kings al The Space porto antico di Genova con un record di oltre 500 spettatori in un’unica serata.