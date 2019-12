Lecce-Genoa, dubbio Schone per Motta

Un mix di esperienza e gioventù. Dopo la vittoria in Coppa Italia che ha portato aria nuova, il gruppo è stato passato in rassegna dallo staff nel corso dell’allenamento finale al ‘Signorini’ prima del trasferimento all’aeroporto. Come avvenuto per il successo infrasettimanale con la comitiva viaggia un altro dei gioiellini di produzione del settore giovanile: il capitano dell’Italia Under 19 Nicolò Rovella. Si aggiunge all’attaccante Denilho Cleonise, aggregato in pianta stabile da un mese. Piccoli grifoni crescono per un futuro già presente.

Questi i convocati e i numeri di maglia: 4 Criscito, 5 Goldaniga, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 17 Romero, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 27 Sturaro, 28 Agudelo, 29 Cassata, 30 Favilli, 32 Ankersen, 33 Pajac, 56 Cleonise, 65 Rovella, 93 Jandrei, 97 Radu, 99 Pinamonti