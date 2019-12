Lecce-Genoa, aperta la prevendita per la trasferta pugliese

I biglietti settore ospiti per la trasferta di Lecce, 15ma partita di campionato, sono acquistabili sul circuito vendita Vivaticket (ricevitorie e on-line) al costo di 19 euro (8 euro tariffa ridotta per gli Under 14). L’incontro è in programma domenica allo stadio di via del Mare con inizio alle 12:30. La chiusura della vendita dei tagliandi riservati ai supporter genoani (non è necessaria la titolarità di tessera del tifoso) è fissata alle 19 di sabato. Per l’acquisto dei titoli di ingresso e l’accesso allo stadio è obbligatorio presentare un documento d’identità in corso di validità.