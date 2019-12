Genoa-Ascoli, stasera la sfida di Coppa Italia

Vigilia di partita per la squadra impegnata a Pegli in una seduta collettiva seguita dal trasferimento in ritiro. Meglio tornare in campo subito dopo la sconfitta con il Torino che ha lasciato l’amaro in bocca. Per il match con l’Ascoli di Coppa Italia (martedì, ore 18) il tecnico Thiago Motta ha precettato tre ragazzi della Primavera: i centrocampisti Eboua e Rovella, con l’attaccante Klimavicius. Fanno parte della lista dei convocati ufficializzata a conclusione delle prove al Centro Signorini. Folta la pattuglia degli indisponibili nel Grifone tra elementi infortunati, riposi cautelativi o scelte tecniche.

Questi i 20 convocati: 4 Criscito, 5 Goldaniga, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 17 Romero, 19 Pandev, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 27 Sturaro, 28 Agudelo, 29 Cassata, 30 Favilli, 33 Pajac, 56 Cleonise, 65 Rovella, 76 Klimavicius, 89 Eboua, 93 Jandrei, 97 Radu, 99 Pinamonti.