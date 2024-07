Le ultime sulla Sampdoria dal ritiro di Jena

In Germania, a Jena si è svolta la preparazione per il campionato 2024 2025 e sabato 27 luglio ha giocato la sua seconda amichevole contro il Magdeburgo imponendosi per 2-4, per i blucerchiati.

Si è trattato di una buona prestazione con il primo tempo che si è concluso sotto di 2 a 1 ma con il primo gol stagionale di Massimo Coda.

Poi nella ripresa Pirlo con gli inserimenti di Stoppa e La Gumina è riuscito a ribaltare il risultato dando la vittoria alla Sampdoria per 4-2.

E’ stata quindi una gioia per quei pochi tifosi che hanno potuto assistere alla partita data la distanza considerevole da capoluogo.