Grande attesa ad Albenga per la Peewee Problem Big Band

Savona – Dopo la bella festa per i 60 anni della Casa di Cura San Michele Nicola Nante ed Anna Maria Gentile, instancabili mecenati ingauni, propongono ancora due interessanti appuntamenti. Il primo è previsto per giovedì a Pontelungo nei Giardini Pubblici “Libero Nante”.

Si tratta dell’attesissimo concerto della “Peewee Problem Big Band”, mentre in data ancora da decidere, tra la fine di agosto ed i primi di settembre, è in programma il tradizionale “Concerto al tramonto” nella splendida Rada del Gabbiano dove sorgono i Bagni della Casa di Cura della Clinica San Michele. Inoltre durante l’estate proseguono i dopocena in musica e le serate culturali dedicate ai pazienti ed aperte, oltre che ai loro parenti ed amici, anche ai soci della Veggia Arbenga, dell’ Unitre Comprensoriale Ingauna, del Dopolavoro Ferroviario di Albenga e del Centro Pannunzio.

“Questa estate- ci spiega il professor Nicola Nante- abbiamo organizzato numerosi appuntamenti culturali e ludici e ne organizzeremo altri ancora che non sono rivolti soltanto agli ospiti della nostra clinica, ma anche all’intera cittadinanza”.La Peewee Problem Big Band è una big band energica, dal 2004 che offre ai giovani l’opportunità di suonare insieme ad un buon livello. Offre un vasto repertorio, composto da generi come pop, funk, soul e jazz.

Con l’enorme entusiasmo ed energia nel gioco il gruppo intrattiene ogni tipo di pubblico, giovane e vecchio. Ogni anno la Big Band viene in Italia in estate e ad Albenga suonerà per la gioia di tutti. PeeWee’s Problem è aperto a performance in qualsiasi forma: gli artisti che la compongono vedono ogni performance come una sfida sempre nuova.

Il concerto del primo agosto è molto atteso dagli appassionati di musica.

Il gruppo “Peewee Problem Big Band” è attivo da 27 anni ed ha suonato con il “Trio Premiato Cotonificio”. Fra gli elementi più famosi che hanno fatto parte del gruppo il grande trombettista olandese, Maestro Pim Wittenberns, il cantante e chitarrista Massimo Spataro ed il musicista Luca La Franca (chitarra e voce).

Questi tre musicisti, quando suonano insieme, presentano un vasto repertorio di noti ed amatissimi pezzi italiani e stranieri e trascinano il pubblico al ballo. Una occasione imperdibile per chi ama la musica: l’appuntamento è per le 20 e 30 ai Giardini Nante , con accesso da Viale Pontelungo e Piazza Berlinguer.

Claudio Almanzi