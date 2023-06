Le roulette non sono tutte uguali, ecco le principali differenze

Forse non tutti sanno che le roulette non sono tutte uguali. A prima vista può sembrare così, ma per un esperto giocatore o un attento osservatore appariranno chiare alcune differenze che, in certi casi, possono diventare alquanto notevoli. Per questo è sempre meglio informarsi su come giocare al casino online per evitare spiacevoli sorprese.

Partiamo dalla base, dal funzionamento della roulette. Obiettivo del gioco è prevedere il risultato del lancio di una pallina all’interno di un disco cavo rotante. Per ogni numero o combinazione di numeri si avrà un ritorno in termini di moltiplicatore, che verrà applicato alla puntata o alle puntate effettuate all’inizio della partita. Il croupier, che trovi ad esempio al Casinò di Sanremo oppure nei casino online in modalità live, è l’addetto alla rotazione del disco, al lancio della pallina e al ritiro e distribuzione delle poste e dei premi relativi. Queste caratteristiche sono uguali in tutte le varianti del gioco, mentre cambiano le regole che andremo ora a spiegare. Sono 3 versioni principali della roulette: quella francese, quella americana e quella europea (o inglese).

Partiamo da quella francese, che è quella più conosciuta e quella considerata classica nella tradizione del gioco. Il cilindro è suddiviso in 37 spicchi, 36 dei quali numerati dal numero 1 al numero 36, disposti in modo non sequenziale, e colorati in modo alternato in spicchi rossi e spicchi neri; il 37° spicchio rappresenta il numero zero, ed è l’unico colorato di verde. Il piano di gioco presenta, invece, i numeri dall’1 al 36 disposti in ordine crescente per righe di tre su 3 colonne da dodici numeri ciascuna, con lo zero posto in alto. Vale a dire che sulla prima riga abbiamo in ordine i numeri 1, 2 e 3, sulla seconda i numeri 4, 5 e 6 fino all’ultima che contiene i numeri 34, 35 e 36. Oltre ai numeri, sono presenti delle combinazioni preimpostate sulle quali è possibile scommettere. Per scommettere basta poggiare una o più fiches nell’area di interesse, secondo le combinazioni che ora vedremo:

Singolo numero (Plein): restituisce 36 volte la somma giocata puntando su un numero specifico dallo 0 al 36. In una singola giocata è possibile puntare su più numeri singoli senza limiti (teoricamente si può puntare anche su tutti i numeri contemporaneamente);

Cavallo (Cheval) o Coppia: restituisce 18 volte la posta e consente di scommettere su due numeri adiacenti poggiando il gettone “a cavallo” tra i due numeri (ad esempio si può giocare il numero 1 e il numero 4, oppure il numero 8 e il numero 11, o anche il numero 22 e 23). Non è possibile giocare una coppia di numeri non vicini sul tabellone e disposti in diagonale tra di loro;

Terzina (Trasversale Plein): restituisce 12 volte la puntata e si gioca puntando su un’intera riga di 3 numeri. Si gioca poggiando la fiches sulla linea esterna della terzina di riferimento;

Quartina (Carré): restituisce 9 volte la posta scommettendo su quattro numeri adiacenti tra di loro nella tabella di gioco. Poggiando la fiches nell’incrocio di quattro numeri, infatti, si giocano tutti e quattro. È possibile, inoltre, scommettere sul carré dello zero piazzando il gettone in alto a sinistra della casella contenente il numero 1;

Sestina (Trasversale Simple): restituisce 6 volte la somma e si gioca piazzando la fiches nell’angolo esterno dei due numeri più a sinistra della selezione;

Dozzina (Douzaine) e Colonna (Colonne): pagano 3 volte la puntata e si può fare esternamente al tabellone puntando sui primi 12, gli ultimi 12 o i restanti numeri centrali oppure scommettendo su una delle tre colonne di numeri;

Pari o Dispari (Pair ou Impair): restituisce due volte la somma puntando sul numero pari o dispari;

Rossi o Neri (Rouge ou Noir) restituisce due volte la somma puntando sul colore rosso o sul nero;

Alto o basso (manque ou passe), cioè i primi 18 o gli ultimi 18 numeri: restituisce due volte la somma puntando sui primi o sugli ultimi 18 numeri.

La roulette francese contiene una regola chiamata “en prison”, che consiste di “congelare” le giocate al di fuori della tabella numerica (rosso o nero, pari o dispari, alto o basso) quando esce il numero zero, mantenendo la giocata per il round successivo.

Per quanto riguarda le altre due, invece, le differenze sono minime ma decisive. Nella roulette americana il disco è composto da 38 spicchi anziché 37, aggiungendo il numero 00 (zero-zero), sempre verde, posto diametralmente opposto rispetto allo zero. Inoltre, le giocate esterne sono disposte in un solo lato. Nella roulette europea, invece, la ruota ha sempre 37 numeri (senza il doppio zero) come la roulette francese, ma mantiene la disposizione esterna di quella americana. Infine, nella roulette europea esiste la regola che divide in due, in caso di uscita dello zero, le scommesse esterne, distribuendo metà della puntata al giocatore e mantenendo metà nel banco.