Pallanuoto – Il Lerici Sport al Centenario

Lerici – Un gran brindisi a festeggiamento dei 100 anni del Lerici Sport, sabato prossimo 10/5, ore 18 alle piscine lericine “Cicci Rolla”. L’evento avrà come conduttori i giornalisti Chiara Tenca ed Enzo Millepiedi e prevede, dopo il benvenuto e un tuffo con la cuffia del Centenario per la serie “Tutti insieme”, la presentazione del libro “La pallanuoto a Lerici dal 1923” a cura di Alessandro Manfredi a suo tempo atleta rossoblù; quindi partite di pallanuoto fra le squadre del Lerici Sport con la partecipazione di ex atleti e ancora interviste, racconti, curiosità e un’esibizione di nuoto sincronizzato.

<Contiamo di onorare al meglio il Centenario – afferma pressoché alla vigilia la dirigente Lorella Leonardi da 25 anni della partita – di una compagine che, tanto per rendere l’idea, nel 1975 pervenne persino alla Serie A1 maschile e alcuni di tali protagonisti saranno presenti come per esempio Giamporro. In anteprima voglio ricordare in particolare la parte fondamentale avuta in tale e tanta vita dall’allora presidente Aldo Sammartano, il cui figlio Alessandro sta proseguendo all’altezza questo discorso, senza scordarsi ovviamente del medesimo Cicci Rolla>.

Per la cronaca l’occasione sarà preceduta da un torneo di habawaba under 12 e 10, intitolato appunto “Habawaba”, a cui partecipano altre 13 squadre andando da Genova a Marina di Carrara (si comincia alla mattina…): è l’ultimo atto d’una serie di competizioni rientranti in una sorta di circuito itinerante partito mesi fa.

Nel frattempo infine, Under 20 B maschili del Lerici qualificati per la fase finale nazionale di categoria col 2.o posto nella “poule” apposita a Firenze, attesi quindi adesso a Torino.

Nella foto Lorella Leonardi