Le regate del fine settimana in Primazona

Appassionanti appuntamenti velici in Liguria nel fine settimana. Un Campionato mondiale ed un Italiano, un Criterium Internazionale e regate di livello in tutta la regione.

SAVONA – Fine settimana ricco di eventi per la vela ligure. In programma un mondiale (Classe 2.mR a Genova), un campionato italiano (Classe J 70 a Sanremo), un Criterium Internazionale (a Rapallo) ed importanti eventi anche a Loano (Tag Heuer Cup), Andora (October Cup), Bogliasco (Trofeo Gelmi) e Chiavari (Memorial Romano Caselli).

A Loano domani è in programma l’ ultima tappa della TAG Heuer Vela Cup. Le tappe precedenti si sono svolte a Venezia. Marina di Pisa, La Maddalena, Lerici e Capo d’ Orlando. E’ previsto uno spettacolare percorso costiero fino all’ isola Gallinara e ritorno. La partenza verrà data tra le 10 e 30 e le 11 e 30. Alla gara può partecipare qualsiasi tipo di barca di ogni dimensione, senza limitazioni d’età e non servirà il certificato di stazza.

Le classifiche saranno formulate per raggruppamenti omogenei in base alla lunghezza in due categorie: Classe Crociera (vele bianche, escluso Code 0) e Classe Regata (Code 0, spi, gennaker, etc). Ci sarà una classifica speciale per le imbarcazioni “vintage” divise in “Epoca” (costruzione anteriore al 1969) e “Classiche” (anteriori al 1988).

A Genova oggi si concluderà la Guldman Cup, valida quale Campionato del mondo della classe 2.4mR. La manifestazione, che è iniziata mercoledì, è stata organizzata dallo Yacht Club Italiano.

A Sanremo e iniziato ieri il Campionato Italiano classe J/70, organizzato dallo YC Sanremo.

Ad Andora domani si disputerà la classica Oktober Cup, per imbarcazioni ORC e Crociera. L’ evento è organizzato dal Circolo Nautico di Andora.

A Rapallo è in programma nel fine settimana il tradizionale Criterium Invernale Internazionale per le classi Fireball, Laser, Dinghy 12’, Finn, D-One e L’Equipe. La manifestazione è organizzata dal Circolo Nautico Rapallo.

A Chiavari domani ci sarà il Memorial Romano Caselli che vedrà impegnate le imbarcazioni delle classi ORC, IRC, Crociera e Jeanneau. Ad organizzare l’ evento è lo Yachting Club Chiavari.

A Bogliasco domenica si disputerà il Trofeo Gelmi, riservato alla classe Optimist, valido quale quinta prova del Trofeo Levante Genova. La gara è organizzata dal Circolo Nautico Bogliasco.

PAOLO ALMANZI