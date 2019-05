Le regate del fine settimana in Liguria

SAVONA. 30 MAG.Ancora un fine settimana ricco di appuntamenti per gli appassionati della vela. In programma da oggi a domenica ci sono infatti, da Ventimiglia a Genova, numerose regate. In Primazona gareggeranno un gran numero di classi veliche dalle grandi imbarcazioni fino agli Optimist, alle veleggiate.

La Città del Muretto ospiterà domenica le regate della Selezione zonale per partecipare al Campionato Italiano Giovanile. In palio anche la Coppa del Presidente, la Coppa Cadetti e la Coppa Primavela. In acqua scenderanno i giovani della classe Optimist. L’evento è organizzato dal CNAM (Circolo Nautico Al Mare) in collaborazione con la Fiv, l’ Optimist Italia e la World Sailing.

A Ventimiglia domenica si regaterà nelle acque di confine per la classica: “Sulla rotta del Corsaro Nero” ,valida anche per il Trofeo Cala del Forte. In gara la flotta di imbarcazioni della classe Libera. Ad organizzare la manifestazione sono il Circolo Velico Ventimigliese e lo Yacht Club Sant’ Ampelio.

A Finale Ligure, sabato e domenica, ci sarà il Trofeo Città di Finale Ligure per la classe Dinghy 12’. L’ appuntamento è valido quale prova del Campionato zonale. L’ evento è organizzato dal Circolo Nautico del Finale.

Domenica a Vado Ligure, si disputerà la regata zonale per le classi Laser, valida per il campionato zonale. La manifestazione sarà organizzata dal Circolo Nautico Vadese Wind.

Infine, sempre domenica, a Genova si concluderà la classica veleggiata, della durata di quattro giornate, dalla Liguria alla Corsica e ritorno. Si tratta della Genova – Macinaggio- Genova. Il raduno è previsto a partire dalle ore 16 di oggi, mentre la partenza della flotta, formata da imbarcazioni Orc, Monotipi tutti e Libera, avverrà questa sera alle ore 18. La veleggiata è organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione di Genova Sestri Ponente.

PAOLO ALMANZI