Inchiesta Spese pazze, i nomi dei condannati: dalla Lega a FI, Udc, Pd, FdS e Sel

Inchiesta “Spese pazze” in Regione Liguria, risalenti a quasi dieci anni fa.

Oggi a Genova i giudici di primo grado hanno condannato a 3 anni e cinque mesi il viceministro leghista delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che ha rimesso le deleghe di Governo.

Il ministro e segretario federale Matteo Salvini lo ha immediatamente nominato responsabile delle infrastrutture e Trasporti della Lega.

Il senatore leghista Francesco Bruzzone, ex presidente del consiglio regionale ligure, è stato condannato a due anni e 10 mesi.

Gli imputati del processo erano 23 consiglieri, tra cui Matteo Rosso (ex FI e attuale capogruppo di FdI, condannato a 3 anni e due mesi) che secondo quanto previsto dalla Legge Severino a questo punto dovrebbe essere sospeso di diritto dall’incarico, anche se potrà presentare ricorso al Tar.

Invece, la norma Severino al momento non si applica per i parlamentari perché per loro vale solo in caso di sentenza definitiva, ossia passata in giudicato. Pertanto, Rixi e Bruzzone, che presenteranno ricorso in appello, rimangono rispettivamente deputato e senatore.

Gli altri condannati di oggi sono Michele Boffa (Pd, 3 anni) Nino Miceli (Pd, 3 anni) Raffaella Della Bianca (FI-Gruppo Misto, 2 anni e 10 mesi) Alessio Saso (AN-Ncd, 2 anni e 10 mesi), Marco Limoncini (Udc, 3 anni), Aldo Siri (Lista Biasotti, 3 anni e 1 mese), Armando Ezio Capurro (ex Noi con Burlando, 2 anni e 11 mesi), Matteo Rossi (ex Sel, 2 anni e due mesi), Alessandro Benzi (ex Sel-Gruppo Misto, 3 anni e un mese), Giacomo Conti (Federazione della Sinistra, 2 anni e un mese), Luigi Morgillo (FI, 3 anni e un mese), Marco Melgrati (FI e attuale sindaco di Alassio, 2 anni e 11 mesi), Roberta Gasco (FI, 2 mesi in continuazione alla precedente condanna), Gino Garibaldi (ex FI, 2 anni e 10 mesi) Marylin Fusco (Diritti e Libertà, 2 anni e due mesi e già condannata per precedenti accuse per il periodo trascorso nell’IdV) Franco Rocca (FI e attuale sindaco di Zoagli, 2 anni e un mese).