Le migliori auto compatte da comprare nel 2024

Il mercato automobilistico non si ferma mai e, anzi, continua la sua rincorsa verso i livelli conosciuti prima della pandemia.

Al contempo, però, una situazione economica globale non particolarmente florida costringe i consumatori a cercare qualsiasi genere di opportunità di risparmio, con accorgimenti che possono fare la differenza sia in fase d’acquisto che di gestione.

Il mercato dell’usato, per tanti, è ancora una grande risorsa da cui attingere: non soltanto veicoli, ma anche parti di ricambio di seconda mano grazie a piattaforme come Ovoko, sempre più leader nel settore per il suo catalogo che spazia dai ricambi Mitsubishi a quelli Fiat, passando per tutti i brand più o meno noti. In questo articolo, invece, proviamo a dare uno sguardo al settore delle auto compatte: quali sono le migliori scelte per il 2024?

Prima di tutto: cosa s’intende per auto compatte?

Sebbene le piccole auto cittadine come Kia Picanto o Toyota Aygo X siano i primi modelli a venire in mente quando si parla di “compatte”, lo spettro è in realtà molto più ampio, perché con questa espressione ci si riferisce a veicoli più grandi di una citycar, ma più piccoli di una vettura di medie dimensioni, mentre alcune utilitarie moderne tendono a somigliare, per dimensioni, alle vecchie auto familiari.

I vantaggi di un’auto compatta sono rappresentati essenzialmente dai costi di gestione e assicurativi inferiori rispetto ai modelli di dimensioni maggiori, per cui si tratta di un segmento di grande interesse per chiunque abbia bisogno di un’auto nuova, ma debba fare i conti con un certo tipo di ristrettezze economiche.

Dal decimo posto verso il primo

All’interno della categoria delle auto compatte, secondo gli esperti, una delle migliori scelte per il 2024 è Kia Picanto.

Il modello coreano è molto accessoriato già in dotazione standard, offre un’esperienza di guida simile a quella di auto di classi superiori ed è migliorata notevolmente in termini di motore e tecnologia di bordo. Molto pratica per le sue dimensioni, Kia Picanto ha anche una garanzia di sette anni. Al nono posto c’è un’automobile “supermini” molto apprezzata nel Regno Unito: Vauxhall Corsa.

Economica e molto facile da guidare nelle sue diverse modalità di alimentazione, Corsa appare più spaziosa anche per cinque passeggeri anche in seguito al restyling, mentre i sistemi tecnologici in dotazione standard sono decisamente all’avanguardia.

Immancabile Ford, ma c’è anche Fiat

Ford Puma, nonostante sia classificato come SUV, rimane piuttosto piccolo e agile per la categoria, con una grande praticità che lo rende molto adatto all’uso familiare. In attesa dell’arrivo di una versione completamente elettrica nel 2024, Ford Puma si distingue per le prestazioni e l’efficienza in fatto di consumi.

Fiat 500e è, invece, una delle auto elettriche preferite dagli europei per il suo prezzo ragionevole e il suo fascino retrò unito a una buonissima autonomia. Per gli amanti delle auto sportive, Fiat 500e è disponibile anche in versione Abarth, ma ciò che non cambia è la sua notevole facilità di guida. Hyundai i10 è un’altra delle migliori scelte possibili, specialmente dopo il restyling rispetto al vecchio modello e un miglioramento della tecnologia di bordo, ma anche per la sua grande maneggevolezza.

Dal quinto al terzo posto

Un altro modello da acquistare nel 2024 è Jeep Avenger, piccolo SUV dalla guida facile e dai costi di gestione di molto inferiori rispetto a quelli di altre auto simili. Jeep Avenger è stato migliorato notevolmente per quanto concerne la tecnologia di bordo, ma anche l’autonomia della versione elettrica e la velocità di ricarica sono fattori di grande rilevanza.

Ai confini del podio troviamo Toyota Yaris, un powertrain ibrido da sempre molto amato in tutto il mondo e con costi di gestione molto bassi dovuti a un’alimentazione completamente elettrica per l’80% del tempo, secondo quanto dichiarato dalla casa giapponese. Al terzo posto, invece, c’è Skoda Fabia, una supermini molto pratica e confortevole disponibile in una vasta gamma di versioni e dotata di un ottimo sistema di infotainment.

In vetta: fra storia e convenienza economica

Giunta alla sua quinta generazione, Renault Clio è uno dei modelli compatti per definizione.

Grazie a un livello di equipaggiamento con pochissimi rivali e a un’esperienza di guida decisamente piacevole anche grazie al feedback del volante, l’auto del marchio francese rappresenta uno dei migliori compromessi fra controllo e comfort, mentre i costi di gestione e la buona autonomia sono altri punti di forza da non trascurare. In cima alla classifica degli esperti per quanto riguarda i migliori modelli compatti da acquistare nel 2024 c’è Dacia Sandero, già supermini dell’anno nel 2023.

Mentre i prezzi delle automobili continuano a salire, Dacia Sandero rimane una delle scelte più economiche un po’ in tutta Europa, con una versione entry level davvero accessibile, ma che non delude in termini di dotazione di serie e comprende tutto l’essenziale, fra cui un sistema di infotainment di buon livello. Dacia Sandero, però, si distingue anche per la grande facilità di guida e per le linee moderne, diventando probabilmente la migliore scelta possibile nel segmento.