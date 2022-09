Lazio-Spezia, il derby delle Aquile è a tinte biancoceleste

La Lazio ha vinto tutti e quattro i precedenti contro lo Spezia in Serie A, con un punteggio complessivo di 14-6; questa sfida ha una media di 5 gol a partita nel torneo. Dal 2020/21, infatti, lo Spezia è l’unica squadra che i biancocelesti hanno affrontato almeno tre volte trovando sempre il successo in campionato. La Lazio è una delle due squadre, insieme alla Juventus (5/5), contro cui lo Spezia ha sempre perso in Serie A: quattro sconfitte su quattro per i liguri contro i biancocelesti nel torneo; nonostante ciò gli Aquilotti hanno segnato in tutte le quattro sfide contro i capitolini. La Lazio di Sarri ha vinto sei delle sette partite giocate contro squadre liguri in Serie A, pareggiando proprio l’ultima contro la Sampdoria lo scorso 31 agosto (1-1). I biancocelesti non trovano due “X” consecutivi con squadre di questa regione dal periodo tra dicembre 2015 e febbraio 2016 (pareggio con Sampdoria e Genoa).