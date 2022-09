Samp-Monza, blucerchiati imbattuti contro i brianzoli

La Samp sarà la prima avversaria ligure nella storia del Monza in Serie A; i blucerchiati sono rimasti imbattuti in 13 delle 15 sfide contro i brianzoli tra Serie B e Coppa Italia (6V, 7N), vincendo tutte le ultime quattro – incluso il confronto più recente tra le due formazioni, il 29 agosto 2001 in Coppa Italia (2-1 per i liguri fuori casa). La Sampdoria ha perso soltanto una delle ultime nove partite di Serie A giocate contro squadre neopromosse (5V, 3N); tuttavia, si tratta proprio della più recente contro la Salernitana (1-2, in casa, lo scorso 16 aprile). I blucerchiati non subiscono due sconfitte consecutive contro queste avversarie nella competizione da ottobre 2019 (vs Empoli e Verona). La Sampdoria va in gol da 17 partite di fila contro squadre neopromosse in Serie A; soltanto l’Inter vanta una serie aperta più lunga di partite con gol all’attivo (25 gare) rispetto alla squadra ligure contro queste avversarie nel massimo torneo