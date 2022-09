Genoa, Coda: Voglio segnare presto su azione

Il bomber del Genoa Massimo Coda parla ai tifosi pronto per la prossima sfida contro la Spal.

“Come mai non sono rimasto in Serie A? Se non fosse arrivato un club come il Genoa non mi sarei mai mosso da Lecce, l’avrei fatto solo per un club così importante e così è stato” ha esordito la punta del Grifone.

“Com’è stato segnare il primo gol al Ferraris? In Coppa Italia su rigore e quindi ci tengo a segnare su azione al più presto. È stata però subito una bella emozione, vedo che il pubblico si esalta e cercherò di farli gioire spesso e volentieri. Poi non me lo sono goduto tanto perché era comunque un gol dell’ex e non ho potuto esultare tanto. La tifoseria del Genoa è stato uno dei motivi per cui l’ho scelta e l’ho detto: quest’anno vorrei vederla gioire tante volte. Se si sente la differenza di tifoserie tra il Sud e il Centro-Nord? Di solito sì, si sa che le piccole squadre sono più seguite più al Sud che al Nord, però qui al Genoa no, la differenza non si vede. Qui vengono sia in casa che in trasferta tantissimi e non si nota qui”.