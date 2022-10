Lazio-Spezia 4-0, Bourabia: delusi ma voltiamo pagina

Al triplice fischio, il centrocampista aquilotto Mehdi Bourabia ha analizzato così il match perso dallo Spezia contro la Lazio.

“Siamo molto delusi per il risultato. Avremmo sicuramente potuto fare meglio, se avessimo fatto gol nel primo tempo sarebbe andata diversamente, ma dobbiamo lavorare per invertire la tendenza.

Possiamo migliorare su tutto, sia in fase difensiva sia in quella offensiva. Siamo rimasti a secco oggi, ma già da domani lavoreremo per crescere lontano da casa.

Abbiamo dimostrato che in casa il nostro modulo ha funzionato, ma sappiamo anche di essere sempre pronti a cambiare aspetto, quindi non è certo questo ad avere influito sul risultato finale.

Oggi abbiamo affrontato una squadra davvero forte, anche se alcune occasioni a dire il vero le abbiamo avute. Purtroppo non siamo riusciti a trovare il gol, ci avrebbe permesso di trovare fiducia e autostima, ma ripeto, dobbiamo lavorare per crescere e fin da domani penseremo alla prossima gara, fondamentale per proseguire nel nostro cammino”.