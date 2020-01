Lazio-Samp, 23 convocati da mister Ranieri

Nella mattinata uggiosa di Bogliasco, Sampdoria al lavoro per la rifinitura pre-gara sul campo 2 del “Gloriano Mugnaini”.

Questa la tabella odierna: riscaldamento, lavori atletici sulla rapidità, esercitazione tattica a tema, partita a campo ridotto e sviluppi della fase offensiva con conclusioni in porta.

Singoli. Edgar Barreto è rimasto a riposo, bloccato dall’influenza. Per Fabio Depaoli, Alex Ferrari e Gastón Ramírez programmi di recupero agonistico in base alle singole esigenze. Al termine della seduta, Claudio Ranieri ha diramato la lista dei 23 convocati per Lazio-Sampdoria, in programma domani, sabato, alle 15.00 allo stadio “Olimpico” di Roma. Ritornano a disposizione Andrea Bertolacci e Omar Colley, che ha scontato la propria squalifica.

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Murru, Regini, Rocha.

Centrocampisti: Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, Caprari, Gabbiadini, Maroni, Quagliarella, Rigoni.