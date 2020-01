Bertagnolli e Ravelli fanno il bis a Prato Nevoso

Ancora vittoria nello slalom per Bertagnolli e Ravelli nella tre giorni di Coppa del Mondo a Prato Nevoso. Grande soddisfazione per il presidente del CIP Luca Pancalli.

CUNEO. 17 GENN. Si riconfermano in Slalom gli azzurri Giacomo Bertagnolli ed Andrea Ravelli. Per gli azzurri secondo successo i Coppa del Mondo di Sci alpino a Prato Nevoso.

“Ieri siamo andati meglio del primo giorno- ci ha spiegato Giacomo Bertagnolli- quando, dopo tanti secondi posti, abbiamo finalmente ottenuto il primo successo in Coppa del Mondo. Abbiamo sciato bene, senza errori ed il distacco dato ai secondi è stato più ampio. Adesso siamo in testa alla Coppa del Mondo e speriamo di andare avanti così fino alla fine. Oggi è in programma il terzo slalom. Siamo molto contenti che ci sia molto tifo qui in Italia, ci piacerebbe averlo anche in giro per il mondo. Siamo convinti che con il nostro progetto sempre più gente si appassionerà alle gare paralimpiche”.

Presente alle gare ad applaudire gli azzurri, anche il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli: “Anche ieri è stata un’altra straordinaria giornata di sport. La coppia composta da Giacomo ed Andrea, sta dimostrando sempre di più di essere a livelli stratosferici. Buona anche la prestazione di Renè De Silvestro, che purtroppo non è riuscito a confermarsi nella seconda manche dopo una convincente prima discesa. Comunque, tutto ciò conferma che il movimento degli sport invernali paralimpici sta andando bene e quindi prosegue il nostro percorso “Road to Pechino 2022”.

Anche la seconda giornata di gare è stata baciata dal sole. Pancalli ed i vari capi delegazione hanno elogiato gli organizzatori per gli impianti, per l’ organizzazione e per i tanti validissimi volontari che si stanno dando da fare per la perfetta riuscita della tappa italiana di Coppa. Tanti complimenti da tutti anche alla Fisip ed ai suoi collaboratori che stanno rendendo l’evento molto bello”.

Questi i risultati della seconda giornata di gare.

Vision Impaired: 1) Giacomo Bertagnolli ed Andrea Ravelli (Italia); 2) Hyacinthe Deleplace e Maxime Jourdan (Francia); 3) Patrick Jensen ed Amelia Hodgson (Australia).

Sitting: 1) Jesper Pedersen (Norvegia); 2) Jeroen Kampschreur (Olanda); 3) Takeshi Suzuki (Giappone).

Standing: 1) Santeri Kiiveri (Finlandia); 2) Nico Pajantschitsch ( Austria); 3) Alexander Alyabyev ( Russia).

Vision Impaired Femminile: 1) Veronika Aigner ed Elisabeth Aigner (Austria); 2) Menna Fitzpatrick e Gary Smith ( Gran Bretagna); 3) Noemi Ewa Ristau e Paula Ella Brenzel (Germania).

Standing Femm: 1) Mengqiu Zhang (Cina); 2) Anna-Maria Rieder ( Germania); 3) Varvara Voronchikhina (Russia).

Sitting Femm: 1) Anna-Lena Forster ( Germania); 2) Wenjing Zhang (Cina); 3) Sitong Liu (id.).

CLAUDIO ALMANZI