Lazio-Genoa 0-1, Retegui: Sono contento del gol e della vittoria

Il bomber del Genoa Mateo Retegui dopo il successo ottenuto sulla Lazio all’Olimpico commenta così la sua prova.

“Il mio primo gol in Serie A? L’importante e’ che la squadra abbia giocato una buona partita, torniamo a squadra con tre punti importanti ottenuti contro una squadra forte come la Lazio. Sono molto contento”.

“Spero in una convocazione in Nazionale – ha poi aggiunto l’attaccante italo-argentino – . Deve arrivare se faro’ bene e se lavorero’ bene con il Genoa, ma oggi penso a questa vittoria, ce la dobbiamo godere”.

Dopo i due gol al Modena il primo timbro in Serie A per un inizio importante nella sua Nicola avventura italiana.