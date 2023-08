Lazio-Genoa 0-1, Gilardino: Oggi è un nuovo punto di partenza

Alberto Gilardino è contento per la prima vittoria col Genoa in Serie A.

“Sono contento soprattutto per i ragazzi, per come hanno interpretato la partita . Avevo chiesto loro la prestazione prima di tutto, sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire e siamo stati bravi. Retegui? Contento per lui, ma anche per gli altri. È un gruppo in costruzione, che ha affrontato tanti cambiamenti. Siamo stati molto bravi. Non era semplice dopo aver perso la prima in casa. Il cambio modulo? Possiamo giocare sia a 5 sia a 4 e cambiare anche a gara in corso, i ragazzi sono molto disponibili. Questo spirito ci deve contraddistinguere quest’anno”.