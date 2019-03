Per lavori urgenti di ripartizione sulla tubazione principale in corso Europa, dalle 22.00 di questa sera, martedì 26 marzo alle ore 1.00 di mercoledì 27 marzo, potranno verificarsi abbassamenti di pressione e/o mancanza di acqua in tutta la zona della città prossima alla dorsale di corso Europa e via Aurelia a partire dal ponte sullo Sturla a arrivare fino a Sori, esclusa la zona prossima al mare.

A comunicarlo è Iren.