Sampdoria, a Marassi arriva il Milan: Giampaolo sa come si vince

Sarà un rientro col botto dalla sosta per le Nazionali per la Sampdoria di Marco Giampaolo, che sabato a Marassi ospiterà il Milan di Gattuso reduce dalla bruciante sconfitta nel derby e con tante motivazioni per reagire alla prima occasione utile.

Blucerchiati che invece vengono dalla goleada del Mapei Stadium per 3-5 contro il Sassuolo, una prova che l’allenatore si aspettava e che ha riproiettato la sua squadra in odore di Europa.

Sebbene la corsa all’Europa League sia davvero combattuta in questo momento, la classifica non impedisce certo al club doriano di poterci credere sino all’ultima giornata, anzi. Per approfondire, confrontate le quote sui migliori siti di scommesse.

Anche stavolta, sarà interessante vedere su chi ricadrà la scelta del tecnico per quanto riguarda il tridente davanti. Certo del ruolo sarà Fabio Quagliarella, fresco di convocazione in Nazionale dopo tanti anni. Sappiamo che soprattutto nel ruolo di trequartista l’allenatore ha sempre variato gli uomini.

Senza dubbio, qualora dovessimo stabilire una gerarchia precisa, Saponara e Ramirez sarebbero i due maestri. Il primo rappresenta, come scritto da La Gazzetta dello Sport, agli occhi di Giampaolo ‘il genio e la sregolatezza, per la sua capacità di inventarsi gesti straordinari quando uno non se lo aspetta’.

Il tecnico ha sempre raccontato che in realtà queste prodezze per lui sono abitudinarie, in allenamento: chiunque si stupisce per la capacità di Saponara di leggere in anticipo l’azione preparando una giocata assolutamente impensabile, ma Giampaolo proprio no.

L’ex viola, s’era diviso con Caprari e Ramirez il ruolo ad inizio stagione, fino all’infortunio subìto con il Napoli a inizio settembre che aveva promosso di fatto titolare in quella posizione l’uruguaiano, anche se con caratteristiche diverse da quelle di Saponara: più guastatore, più abile a sfruttare le sue doti in quelle partite in cui per aprirsi la strada nelle difese avversarie serve un giocatore di lotta e meno cesellatore raffinato.

Ma attenzione alla mossa Defrel. Perché l’attaccante francese quasi a sorpresa nell’ultima gara contro il Sassuolo era stato impiegato proprio da trequartista, consentendo a Giampaolo di poter schierare dal primo minuto la coppia tanto acclamata Quagliarella Gabbiadini. Il risultato? Vittoria sensazionale con Defrel ad aprire le marcature, seguito dalle realizzazioni degli stessi Quagliarella e Gabbiadini.

Insomma, la Sampdoria sembra aver trovato la ricetta della felicità, che d’altro canto corrisponde a quella del gol. Lo scorso anno a Marassi, i rossoneri subirono una clamorosa sconfitta per 2-0 con reti di Duvan Zapata e Ricardo Alvarez. Erano altri tempi, certo, ma questa Samp non può assolutamente essere sottovalutata.