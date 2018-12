Lavori piscina I Delfini di Prà, interrogazione a Tursi di Bruccoleri. Al momento nessun ritardo

Oggi a Palazzo Tursi la consigliera MariaJosé Bruccoleri (Lista Crivello) ha chiesto all’assessore competente quali lavori sono stati previsti per la copertura della piscina I delfini di Prà “in modo da comprendere quanto tempo occorrerà per la loro realizzazione”.

Inoltre, ha domandato come mai non si sono ancora iniziati, visto e considerato che sussiste il rischio che possano finire durante la stagione estiva.

“Lo scorso settembre – ha replicato l’assessore comunale ai Lavori pubblici Paolo Fanghella – è stato aperto il cantiere e sono stati montati i ponteggi, in accordo con i gestori, in modo da consentire la prosecuzione dei lavori anche durante la stagione estiva. In questo modo non verranno interrotti e non si creeranno problemi alla normale attività della piscina. I lavori, come da scadenza indicata nel Patto per la Città, devono concludersi a giugno 2019, pena la perdita del finanziamento. A oggi non risultano ritardi”.