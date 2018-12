Attentato di probabile matrice islamista. Si indaga per terrorismo. Uno dei presunti attentatori è un giovane di origini nordafricane e c’è un identikit. Lo ha reso noto stasera il presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani a Rainews24.

Erano circa le 20,15 di oggi quando in centro città a Strasburgo, sede ufficiale del parlamento europeo, ci sono stati degli spari in un mercatino di Natale, pieno di gente.

Il bilancio provvisorio dell’attentato è di due morti e undici feriti, di cui sette gravi.

Terrore nel cuore dell’Europa, attentato islamista: 3 morti e 13 feriti tra cui un italiano

Secondo quanto riferito, uno o più killer sono in fuga. Al momento risultano due le operazioni della polizia e di militari intervenuti con fucili d’assalto. Secondo i media francesi, un primo blitz è fallito.

Tutta l’area intorno al centro storico è stata “sigillata” dalle Forze dell’ordine e il Comune di Strasburgo ha invitato la cittadinanza a restare chiusi dentro casa. Anche gli europarlamentari sono stati bloccati all’interno della sede.

I colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi in rue des Grandes-Arcades. Il centro città è sotto assedio per un raggio di 200 metri attorno a piazza Gutenberg.

Una fonte della polizia ha ipotizzato che si tratti di un attentato terroristico effettuato da almeno un “radicalizzato” in carcere che era già stato arrestato e poi classificato con la “fiche S” ossia come soggetto pericoloso per la sicurezza dello Stato.

Inoltre, sembra che il 29enne fosse già rimasto ferito in passato nel corso di un conflitto a fuoco con i militari dell’operazione antiterrorismo Sentinelle. Secondo Le Figaro e la Afp gli agenti erano andati a casa sua per arrestarlo questa mattina, ma non era in casa.

AGGIORNAMENTO.

L’unità di crisi della Farnesina raccomanda agli italiani di evitare la zona del centro storico. In un tweet, la Farnesina ha raccomandato ai connazionali di seguire le indicazioni delle autorità locali.

Secondo media locali i morti sarebbero quattro. Undici i feriti, di cui sette gravi. Tra i feriti ci sarebbe anche un giornalista radiofonico italiano.