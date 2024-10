Lavori al sottopasso di Genova Multedo

Lavori al sottopasso di Multedo Genova, approvati dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici

Lavori al sottopasso di Multedo Genova, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici e dell’assessore alle Manutenzioni, il progetto di fattibilità tecnico economica da 600.000 euro per i lavori di manutenzione straordinaria in via Simone Antonio Pacoret de Saint Bon.

«È un intervento molto atteso e un lavoro complesso che i cittadini del Ponente attendono da decenni per evitare il sistematico allagamento del sottopasso di via Pacoret de Saint Bon, tra Multedo e Pegli – dichiarano il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici e l’assessore comunale alle Manutenzioni.

«La Direzione Protezione suolo – spiega il vicesindaco – ha svolto un attento approfondimento e verifiche sull’intero sistema di drenaggio.

Con il progetto approvato è prevista una rete di drenaggio totalmente nuova che scaricherà le acque bianche in una vasca, già esistente sotto via Ronchi e Albert Kart, collegata direttamente nel Varenna attraverso due pompe idrauliche. In questo modo sarà finalmente risolto il problema degli allagamenti».