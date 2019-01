Lavori a Genova, nel 2019 appalti per 100 milioni. A gennaio restyling fontana De Ferrari

“Potrei iniziare il 2019 con dei buoni propositi di fare di più, ma preferisco dire che cosa ho messo sotto l’albero di Natale per Genova e per i genovesi per l’anno nuovo. Ossia quasi 100.000.000 di euro di appalti per la città, tra cui corso Sardegna, dove dopo oltre 10 anni finalmente partirà la gara, la piscina di Voltri (bando già pubblicato), la passeggiata di Pegli (opera iniziata), la Fontana di piazza De Ferrari (inizio entro la metà di gennaio), bando periferie, piscina di Pra’ (appalto iniziato) ed altri”.

Lo ha dichiarato l’assessore comunale ai Lavori pubblici Paolo Fanghella.

“Inoltre, grazie a una norma scritta con Confartigianato e ANCE – ha aggiunto Fanghella – le imprese genovesi hanno vinto oltre il 15% in più degli appalti rispetto al 2016. Il mio obiettivo è di continuare così, mantenendo, in modo coerente, le promesse fatte ai genovesi”.