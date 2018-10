Lavoratori New Log licenziati, Partito Comunista: attacco all’occupazione a Genova

“Il Partito Comunista, in presidio a Multedo al fianco dei 27 lavoratori di New Log, che hanno appena ricevuto la lettera di licenziamento collettivo, denuncia l’ennesimo attacco all’occupazione messo in atto in questa città.

New Log è una cooperativa che, da oltre 20 anni, gestisce la posta massiva per conto di Postel, il cui nuovo piano industriale prevede la chiusura dello stabilimento di Genova-Multedo, che occupa 27 lavoratori”.

Lo hanno dichiarato oggi i vertici liguri del Partito Comunista guidato dal segretario generale Marco Rizzo.