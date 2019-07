Lavorare nel turismo? Oggi ci sono due opportunità in più!

Ci sono due opportunità in più per poter lavorare nel turismo! Sono aperte le iscrizioni a due nuovi corsi di formazione professionali in ambito turistico presso Forma, Ente di formazione professionale di Chiavari.

E’ un corso per diventare Hospitality and Front Desk Receptionist con competenze revenue-yield management e un corso per Manutentore di Struttura Ricettiva.

Entrambi i corsi – 12 posti disponibili ciascuno – sono rivolti a giovani e adulti disoccupati o in stato di non occupazione che abbiano compiuto i 18 anni di età e che abbiano almeno un diploma di scuola media superiore o titolo equivalente legalmente riconosciuto, per il primo, e almeno una qualifica triennale, per il secondo.

Il primo progetto ha l’obiettivo di formare una figura professionale in grado di occuparsi del funzionamento della reception sotto i profili comunicativo, organizzativo, logistico e amministrativo e monitora costantemente i trend del mercato, conseguentemente adattando la struttura a quest’ultimi. La durata del percorso formativo sarà di 700 ore comprensive di 200 ore di stage in strutture di prestigio del territorio.

La figura professionale in uscita dal secondo corso, invece, opera all’interno delle strutture alberghiere o similari, occupandosi dei lavori di movimentazione bagagli, manutenzione o piccola riparazione degli impianti, apparecchi e arredi dell’albergo, mantenimento di ordine e pulizia delle aree di accesso al pubblico e rifornimento del deposito di materiali alberghieri. La durata prevista è di 650 ore comprensive di 190 ore di stage in strutture di prestigio del territorio.

Per entrambi i corsi l’ammissione è subordinata al superamento delle prove di selezione che si terranno a settembre. I corsi sono gratuiti, finanziati dalla Regione Liguria nell’ambito di un progetto specifico che ha come capofila Iscot Genova.

Info e iscrizioni FORMA Ente di Formazione | Viale Millo 9, 16043 Chiavari (Ge) Tel. e fax: 0185/306311 – 364735 – e-mail: info@enteforma.it Orario Segreteria: Dal lunedì al giovedì: 8-13 e 15.00-17 Venerdì 8-12