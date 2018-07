Lavagna, rubano offerte Chiesa: denunciati pregiudicati torinese e romeno

Ieri pomeriggio i carabinieri del nucleo Radiomobile di Chiavari, a termine di indagine, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso un 44enne torinese e un 45enne romeno, in Italia senza fissa dimora, entrambi pregiudicati e disoccupati.

Gli accertamenti svolti dagli investigatori hanno permesso di individuare i due ladri come responsabili del furto di denaro contante, perpetrato lo scorso 29 giugno dalla cassetta delle offerte dell’oratorio della Chiesa di Santo Stefano di Lavagna.