Lavagna, mare mosso e si tuffa: 19enne muore. Salvi 4 giovani a Camogli, Nervi e Quinto

Mare grosso e pomeriggio molto impegnativo, quello di ieri, per i vigili del fuoco, i soccorritori della Guardia costiera e i sanitari del 118 che sono intervenuti a causa di diversi bagnanti in difficoltà.

A Lavagna, purtroppo, un 19enne francese che si era tuffato in mare, nonostante la bandiera rossa, è morto annegato nello specchio acqueo antistante la stazione ferroviaria. Il giovane turista ospite con gli amici in un campeggio di Lavagna stava nuotando quando improvvisamente alcune onde lo hanno travolto e in breve si è consumata la tragedia.

Il corpo esanime è costato portato a terra e i sanitari del 118 ha tentato di rianimarlo, ma le ultime speranze di riportarlo in vita si sono esaurite al pronto soccorso di Lavagna.

Meglio è andata ai ventenni genovesi soccorsi nel Levante cittadino.

L’elisoccorso, insieme agli uomini della Guardia costiera e ai sanitari del 118, è entrato in azione sia a Capolungo di Nervi sia a Quinto, tra via Gianelli e Murcarolo.

A essere riportati a riva complessivamente tre giovani, due ragazze e un ragazzo. I giovani bagnanti, che si erano tuffati in mare nonostante le condizioni avverse, sono stati recuperati incolumi ma con tanto spavento dalle boe, che avevano raggiunto per tenersi a galla, incolumi. A Murcarolo è intervenuto l’elicottero che ha prelevato il bagnante in difficoltà.

Un altro intervento ha riguardato un turista inglese di 25 anni a Camogli, che è stato riportato a riva dopo l’allarme lanciato da altri bagnanti.