Last call RI-GENERAZIONI, Urban destination e spazi altri 

Città, turismo e comunicazione di fronte al cambiamento della pandemia e la digitalizzazione

Manca poco a RI-GENERAZIONI, Urban destination e spazi altri il seminario digitaledella piattaforma Travel Marketing Days – la destination design conference – che lancia e promuove eventi di ricerca e approfondimento su specifici ambiti di interesse.

“Come le destinazioni urbane si comunicheranno dopo la pandemia e trarranno beneficio dalla rigenerazione degli spazi nel continuum reale-digitale? Come la città si dovrà ripensare e in che modo sarà in grado di acquisire una nuova identità, anche in logica turistica? Lo spazio digitale è davvero la nuova frontiera?

Per ragionare insieme su queste e molte altre domande è stato ideato Ri-Generazioni, in programma giovedì 4 febbraio alle ore 17, momento digitale di condivisione e confronto con tanti relatori che contribuiranno ciascuno con il suo punto di vista ad arricchire la discussione su un tema quanto mai attuale: Luca Borzani – già assessore del Comune di Genova e Presidente della Fondazione Cultura di Palazzo Ducale – oggi fondatore e direttore del mensile “La Città” aprirà i lavori: come cambieranno gli spazi urbani e la loro percezione nella nuova normalità che ci attende dopo lo shock?

Aldo Buzio, Consulente di progetti culturali, tratterà il tema della rigenerazione urbana e del dualismo centro-periferia, reale-digitale; mentre Nicolò Casiddu, Direttore del dipartimento di Architettura e Design dell’Università degli Studi di Genova, interverrà sulla nuova identità delle città. Anche in logica turistica. E di turismo, rigenerazione e spazio digitale si proseguirà a parlare con Enrico Ferrero, amministratore delegato di Ideazione srl ed esperto in destination management e con Maria Elena Rossi, Direttrice marketing di ENIT, che ha siglato recentemente l’intesa Valore Paese Italia, iniziativa di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico verso un turismo sostenibile.

Chiuderanno il cerchio Andrea Cornelli, vicepresidente UNA e Coordinatore PrHub eRossella Rosciano, CEO & Co-Founder di MiRò Comunicazione per parlare di comunicazione: il modo per tenere insieme la relazione tra gli spazi nella città, la rigenerazione urbana e la promozione turistica.

L’iniziativa è organizzata da Studiowiki e Wikiacademy in collaborazione con INova, testata quindicinale di approfondimento sui temi dell’innovazione nel turismo e nella comunicazione.

Per seguire la diretta basta collegarsi al sito www.travelmarketingdays.it Moderano e conducono gli interventi Federico Alberto ed Elisa Di Padova, rispettivamente CEO e responsabile Ufficio Stampa di Studiowiki.

L’evento è patrocinato da UNA – Associazione nazionale delle Agenzie di Comunicazione.