Butterflies, il corto di produzione genovese sul Ponte Morandi

Butterflies, un cortometraggio di produzione tutta genovese incentrato sulla tragica vicenda del Ponte Morandi. Prodotto da Chez Thésse con la regia di Marco Piras.

“La frenesia che viviamo tutti i giorni permette a chi ricopre cariche importanti o detiene possedimenti economici ingenti di lucrare su ciò che è di uso e consumo dei cittadini, facendo sì che incuria, avidità e menefreghismo possano prevalere sulla serenità della collettività.

Incuria, avidità e menefreghismo, fattori che hanno permesso che la tragedia del Ponte Morandi avvennisse.

La frenesia ci racchiude in una crisalide impedendoci di vedere.

Solo fermandoci e aprendo la crisalide, (di conseguenza gli occhi), potremo proteggere ciò che più ci sta a cuore, con amore, dando spazio alla vita.”

Questa è la sinossi di Butterflies, cortometraggio girato nel 2019 e prodotto da Chez Thésse, associazione culturale genovese che si occupa di produzioni teatrali e produzione di cortometraggi. È diretto da Marco Piras e vede la partecipazione di Antonella Oggiano, attrice e cantante dei Blue Jasmine.

Il regista, successivamente, aggiunge “Il corto è nato dall’esigenza di gridare, di ricordare e di continuare la ricerca della verità e della giustizia sui fatti del 14 Agosto 2018. Stilisticamente, mi sono ispirato alle immagini della Cecoslovacchia, della Germania e della Russia ai tempi delle dittature, ai video inchiesta. Ho miscelato queste componenti ed ho creato Butterflies, dandogli un messaggio da lanciare.”

Il cortometraggio ha partecipato all’ultima edizione dell’International Film Festival di Rivoli, ottenendo una nomination alla miglior regia, arrivando tra le prime sette su quasi 4.000 opere.

Un risultato molto importante nella cornice di un festival internazionale, con film brevi provenienti da cinquanta paesi nel mondo.

“Ciò che mi premeva di più – continua il regista – era il fatto che il corto potesse passare sotto occhi internazionali di persone provenienti da molti paesi. Ciò che successe due anni fa, a Genova, non deve passare inosservato. Questo corto è un atto d’amore nei confronti della giustizia e di chi non c’è più.”

Attualmente, il corto è in selezione ufficiale al Festival del Cinema di Cefalù.

Chez Thésse è nata da appena due anni e, con il risultato ottenuto al Festival di Rivoli, si conferma sempre più come una solida realtà culturale del territorio.

Per quanto riguarda il settore teatrale, nella stagione 2019/2020, il collettivo ha portato in tournée Lettere da Londra, spettacolo di Teatro – Canzone incentrato sulla storia dei Beatles, scritto e diretto da Marco Piras, con protagonisti gli attori del collettivo e, alle musiche, i The Darlings Quartet.

La piece ha riscontrato ottimi consensi di pubblico, arrivando a partecipare a ” Ridere d’ Agosto e anche prima”, rassegna storica organizzata dal Teatro Garage.

Il cortometraggio

Il trailer

Per maggiori informazioni QUI