L’appello per la gattina Luba scomparsa a Borzoli

L’appello è comparso sul gruppo Facebook Noi di Borzoli e dintorni e riguarda la gattina Luba che non è più rientrata in casa a Borzoli da dove si era allontanata. I suoi padroncini sono molto disperati e chiedono a chiunque la dovesse vedere di chiamare Roberta al numero 338 5035478 e di condividere l’appello.

Proprio nell’appello si legge: “Luba è da mercoledì 24 marzo 2021 che non fa più rientro in casa, è una femmina sterilizzata di 3 anni, molto docile, ha un collarino antiparassitario marrone… E’ stata avvistata sul cristo per favore se qualcuno l’avesse vista o presa di chiamare immediatamente la famiglia e disperata. per favore condividete…..grazie”