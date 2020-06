Lanterna, orario del 24 e illuminazione per San Giovanni

Torna “Ti porto alla Lanterna” con doppio appuntamento. Visita guidata alla scoperta del simbolo di Genova domenica 28 giugno ore 9.30 e 15.30, per l’occasione: navetta gratuita per la Lanterna dalle ore 10.

Continua l’apertura al pubblico anche per la festa di San Giovanni. Mercoledì 24 giugno con orario festivo, al tramonto: illuminazione artistica con i colori della bandiera di Genova.

Il complesso monumentale della Lanterna di Genova, parte del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni insieme a Galata Museo del Mare, Commenda di Prè e Museo Navale di Pegli, è animato da un ricco programma di eventi, organizzati per la sua massima valorizzazione da APS Amici della Lanterna e PHAROS light for heritage.

“Ti porto alla Lanterna” con doppio appuntamento

> domenica 28 giugno ore 9.30 e 15.30

Torna l’appuntamento alla scoperta del simbolo di Genova: partendo dal Porto Antico, dalle memorie di moli, magazzini, facchini e mercanti, vi accompagneremo alla Lanterna, alla sua passeggiata sulle banchine del porto commerciale, al suo suggestivo museo, per finire alla terrazza panoramica ed ammirare tutta la città dall’alto.

Come partecipare all’iniziativa

Appuntamento ore 9.30 oppure alle 15.30 davanti Palazzo San Giorgio, lato mare, Porto Antico. Introduzione e successivo spostamento in Darsena per il trasferimento verso la passeggiata della Lanterna con NAVETTA GRATUITA* (v. dettagli a seguito). Segue visita al museo e salita a piedi al terrazzo panoramico.

*SERVIZIO GRATUITO NAVETTA PER LA LANTERNA, a disposizione gratuitamente anche per i visitatori non aderenti alle iniziative

Il percorso, studiato per collegare i due musei del Mu.MA, prevede la partenza dal Galata con passaggio a Principe e arrivo al Terminal Traghetti, Piazzale Iqbal Masih, da dove ripartirà per il ritorno. La navetta partirà dai due capolinea ogni 45 minuti. L’Assessore allo sviluppo economico turistico e marketing territoriale del Comune di Genova, Laura Gaggero, ha finanziato l’iniziativa con i proventi dell’imposta di soggiorno affinché venga concesso l’utilizzo gratuito del bus a tutti i viaggiatori. Servizio realizzato in collaborazione con Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, AMT, Pharos light for Heritage e APS Amici della Lanterna.

Tutti i dettagli sul sito:

ORARIO SPECIALE DOMENICA 28 GIUGNO: dalle ore 10

Percorso Circolare

PARTENZA DA GALATA MUSEO DEL MARE – Gramsci

partenze:

ore 10.00 / 10.45 / 11.30 / 12.15 / 13.00 / 13.45 /14.30 / 15.15 / 16.00 / 16.45 / 17.30

↓

Piazza Acquaverde – Stazione Principe (fermata a richiesta)

↓

P.LE S. BENIGNO/P.LE IQBAL MASIH (Terminal Traghetti) Inizio Percorso Lanterna

partenze:

ore 10.25 / 11.10 / 11.55 / 12.40 / 13.25 / 14.10 / 14.55 / 15.40 / 16.25 / 17.10 / 17.55 / 18.40

↓

Piazza Acquaverde – Stazione Principe (fermata a richiesta)

↓

Galata Museo del Mare – Gramsci

> LA LANTERNA È APERTA AL PUBBLICO:

anche mercoledì 24 giugno per la Festività di San Giovanni

Il complesso monumentale della Lanterna di Genova ha riaperto al pubblico da martedì 19 maggio, tenendo conto di tutte le misure di sicurezza definite dalle autorità competenti: ingresso contingentato, necessità di dispositivi di protezione individuale e igienizzante, screening della temperatura corporea. In più, la Lanterna è il primo museo ad utilizzare FASTPASS, una app che consente ai visitatori di verificare in tempo reale i tempi di attesa e prenotare l’orario della visita, per evitare assembramenti lungo il percorso e facilitare gli accessi. Si consiglia inoltre l’acquisto online del biglietto.

È visitabile con orario estivo

DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30)

SABATO, DOMENICA E FESTIVI dalle ore 10 alle 19 (ultimo ingresso 18.30)

Mercoledì 24 giugno: apertura festiva dalle ore 10 alle 19 (ultimo ingresso 18.30)

[NB: In caso di allerta meteo arancione e/o temporali le visite al complesso monumentale sono sospese: eventuali indicazioni sono segnalate sul sito www.lanternadigenova.it e sulle pagine social Lanterna di Genova]

Tutte le informazioni utili sul sito:

> MERCOLEDÌ 24 GIUGNO ILLUMINAZIONE ARTISTICA

AL TRAMONTO PER LA FESTA DI SAN GIOVANNI

La Lanterna si illumina con i colori della bandiera di Genova in occasione della Festa di San Giovanni Battista Patrono di Genova

Il monumento simbolo di Genova, come i più famosi edifici del mondo, cambia il colore della sua illuminazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti: con il suo sistema di illuminazione artistica, realizzato grazie al supporto di Slam, è in dialogo costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.

Il calendario con tutte le date delle ricorrenze o iniziative locali, nazionali, internazionali UNESCO e delle Nazioni Unite e relative illuminazioni in programma, è disponibile sul sito:

L’illuminazione è visibile anche online

(Fotografia di

Katarina Sevcikova Photographer)

https://www.lanternadigenova.it/webcam/ grazie alla webcam donata al faro da Tecnosicurezza Genova.

LA LANTERNA PARTECIPA A “I LUOGHI DEL CUORE” 2020

Campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, promossa dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

È il più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio che permette ai cittadini di segnalare al FAI attraverso un censimento biennale i luoghi da non dimenticare. Dopo il censimento il FAI sostiene una selezione di progetti promossi dai territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di voti.

È possibile votare fino al 15 dicembre 2020.