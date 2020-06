Modello Genova, Salvini: zero burocrazia ed ecco il ponte, un pensiero alle 43 vittime

“Modello Genova, burocrazia zero ed ecco il nuovo ponte. Velocità, trasparenza e anche sostenibilità ambientale. Questo è l’esempio da seguire per le opere di tutta Italia, da Nord a Sud. Il modello Cgil delle lungaggini e dei tempi infiniti lo lasciamo al passato. Un pensiero a chi non c’è più”.

Lo ha dichiarato oggi il leader della Lega Matteo Salvini che, accompagnato dal deputato genovese Edoardo Rixi, dal governatore ligure Giovanni Toti, dall’assezzore allo sviluppo economico Andrea Benveduti e dal sindaco e commissairo per la ricostruzione, ha visitato il cantiere in ValPolcevera ed è salito sul Ponte di Genova.

“Abbiamo urgenza – ha sottolineato Bucci – di sapere a chi dobbiamo consegnare il ponte e chi si dovrà occupare del collaudo finale. È un passaggio obbligato per aprire il ponte, mentre il collaudo statico e tutti gli altri collaudi li faremo noi. Se non arriveranno risposte, ho già detto che siamo pronti a risalire il Tevere in barca”.