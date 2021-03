Lanterna di Genova, online il tutorial di Pasqua

Continuano le attività della Lanterna di Genova. Per Pasqua un nuovo tutorial per i bambini disponibile sulla pagina Facebook il 1° aprile. E il 5 incontro online con Mezz’ora di Lanterna.

> giovedì 1 aprile 2021 dalle ore 10 sul canale Facebook LANTERNA di Genova. Per i bambini: DECORAZIONI DI PASQUA. Sul canale Facebook della Lanterna sarà pubblicato un tutorial per realizzare una divertente creazione a tema pasquale: stampa le immagini e segui le indicazioni aggiungendo la tua creatività! In collaborazione con Un posto verde e blu

> lunedì 5 aprile 2021 ore 18.30 incontro online MEZZ’ORA DI LANTERNA. Immagini e foto sul faro simbolo di Genova commentate su Zoom. Un incontro online sul complesso monumentale della Lanterna e la sua storia, nato della volontà di ricreare l’atmosfera di curiosità e scoperta che caratterizza il tradizionale evento dell’ultima domenica del mese “Ti Porto alla Lanterna”, sospeso a causa delle restrizioni per la pandemia in corso.

Come partecipare:

– La partecipazione ha un costo di 5 euro a connessione e garantisce il diritto di acquistare un biglietto per le future edizioni del tradizionale “Ti porto alla Lanterna” al prezzo speciale di 10 euro anziché 15

– Su prenotazione

– È possibile aderire compilando il form su www.gogenova.com/it/contacts/ per ricevere tutti i dettagli per partecipare e per il pagamento

– È necessario avere a disposizione PC, tablet o smartphone (auricolari consigliati) e scaricare la app Zoom

L’evento, da un’idea di Sandra Mazzucato, è realizzato da Go Genova Tours (www.gogenova.com)

Tutti i dettagli anche all’interno dell’evento Facebook dedicato

Con le nuove disposizioni, il Complesso Monumentale della Lanterna di Genova rimane chiuso al pubblico fino a nuova indicazione.

La Lanterna, con il Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni di cui è parte, si unisce alle molte istituzioni culturali che in tutto il paese sostengono l’importanza di riaprire i musei e promuove il messaggio di ICOM-International Council of Museums Italia: i musei sono chiusi ma non fermi, continuiamo a far sentire la nostra voce! #museichiusimuseiaperti #museichiusinonfermi #museumsvoices

> TOUR VIRTUALE SUL SITO

In attesa di poter riaccogliere i suoi visitatori, il Complesso Monumentale della Lanterna di Genova è raggiungibile “virtualmente” grazie ad un tour 3D disponibile sul sito: https://www.lanternadigenova.it/tour-virtuale-3d/

(Video Credit Paolo Micai)

> CONTINUANO RICERCA, PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONI

LA CULTURA NON SI FERMA: continua l’attività con la ricerca, la progettazione, la programmazione, le manutenzioni, per condividere i valori che rendono il Complesso Monumentale della Lanterna di Genova patrimonio di tutti.

> CONTINUA L’ILLUMINAZIONE ARTISTICA

Il monumento simbolo di Genova, come i più famosi edifici del mondo, cambia il colore della sua illuminazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti: con il suo sistema di illuminazione artistica, realizzato grazie al supporto di Slam, è in dialogo costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione. Il calendario con tutte le date delle ricorrenze o iniziative locali, nazionali, internazionali UNESCO e delle Nazioni Unite e relative illuminazioni in programma, è disponibile sul sito: http://www.lanternadigenova.it/calendario-illuminazione-lanterna/

L’illuminazione è visibile anche online https://www.lanternadigenova.it/webcam/ grazie alla webcam donata al faro da Tecnosicurezza Genova (*in questi giorni, a causa di lavori di manutenzione in corso, la webcam non è attiva).

> CANALI SOCIAL LANTERNA DI GENOVA

Curiosità, approfondimenti e il calendario delle illuminazioni artistiche