Lanterna Corse Rally Team si prepara a tornare sulle prove speciali francesi con Paolo Saredi, dopo i buoni risultati del 2023

Lanterna Corse Rally Team si prepara a tornare sulle prove speciali francesi. Il pilota genovese è infatti pronto per il Rallye du Pays de Grasse, che si correrà il 6-7 aprile nell’entroterra della città celebre per la produzione di profumi.

Come nelle precedenti partecipazioni oltre confine, Saredi e Albert Kart affronterà la gara valida per il Campionato nazionale francese si seconda divisione al volante della fida Honda Integra in classe A7 e sarà affiancato dalla navigatrice savonese Lorena Mirone.

Nove le prove speciali in programma, per un totale di 116 km cronometrati; le prime tre saranno affrontate nel tardo pomeriggio e nella serata del venerdì, le restanti il sabato con arrivo previsto a Grasse a partire dalle 20:50.