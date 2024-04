Le Piante e l’uomo, venerdì alle 18 al Museo dei Cappuccini

A Genova la mostra dove sarà possibile vivere un’esperienza unica

“Le Piante e l’uomo” Venerdì 5 alle 18 al Museo dei Cappuccini di Genova, mostra tra arte, etnobotanica, ricette, medicamenti e tanto altro in un percorso di visita che alterna e unisce il mondo conventuale e le tradizioni popolari.

La mostra è in collaborazione con il DISTAV dell’Università degli studi di Genova per gli approfondimenti botanici e con il Museo delle Civiltà di Roma per la parte dedicata alle tradizioni popolari, mentre per la produzione di oggetti in fibre vegetali e il mondo conventuale abbiamo attinto dai nostri depositi dove conserviamo 500 anni di presenza e operosità francescana.

L’inaugurazione è aperta a tutti e vi ricordiamo che la mostra sarà poi visibile fino al 23 giugno con gli orari che trovate sulla nostra pagina Facebook o sul nostro sito internet.

Sottolineiamo che, come sempre, non è previsto un biglietto di ingresso (siamo a offerta libera) quindi ognuno è libero di venire a curiosare per una breve pausa dalla frenesia della vita quotidiana, oppure in tranquillità può approfondire tutte le sfaccettature dell’allestimento che presenta arte, natura, materiale etnografico, ben 5 video con interviste, ricette, curiosità e approfondimenti, campioni di erbario e raccolte di “essiccata”.