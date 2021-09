Oggi pomeriggio il governatore Toti era a Spotorno nell’ambito di un tour politico quando la sua auto è stata oggetto del lancio di alcune uova.

Sul posto era presente un gruppo di cittadini, contrari alla posizione espressa da Toti sui vaccini anti Covid e sull’estensione dell’uso del green pass.

Le uova, lanciate da un’auto in movimento, sono state lanciate sull’auto parcheggiata del governatore.

Sul posto erano presenti le forze dell’ordine che hanno identificato gli autori del gesto.

Toti ne ha dato notizia su Facebook: “Fatta la frittata le uova non tornano intere… amici no vax (o in questo caso meglio dire no brain) ecco, la prossima volta portatele cotte!”.