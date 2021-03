Lamiere giù dal viadotto Bisagno, Pandolfo: mettere in sicurezza gli abitanti

“Quanto accaduto questa mattina in via delle Gavette a Genova, dove il forte vento di queste ore ha fatto cadere assi di metallo del cantiere in atto sul viadotto del Bisagno sulle strade e i giardini sottostanti, dimostra l’assoluta pericolosità di lasciare che i cittadini continuino ad abitare ai piedi dei viadotti, oltretutto anche nel corso di lavori impattanti su queste strutture”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere comunale del Pd Alberto Pandolfo.

“Non è la prima volta – ha spiegato Pandolfo – che in questa zona si verificano incidenti così pericolosi che mettono a repentaglio la sicurezza degli abitanti della via.

A fine gennaio avevo presentato una interrogazione alla giunta per sapere se l’amministrazione comunale si stesse muovendo per l’attivazione del tavolo PRIS in Comune con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini sui quali gravano pesanti disagi, connessi agli importanti interventi di manutenzione e consolidamento del viadotto autostradale in zona Gavette.

Il vicesindaco Pietro Piciocchi ha risposto a questa interrogazione informandomi di aver chiesto al governatore ligure Giovanni Toti l’attivazione delle tutele previste dagli artt. 3 e 6, L.R. n. 39/2017, in riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria del viadotto Bisagno.

Io credo che sia strettamente necessario un intervento immediato da parte delle istituzioni per mettere in sicurezza questi cittadini, prevedendo anche un trasferimento, perlomeno temporaneo, dalle loro abitazioni ed è quello che ho chiesto oggi in consiglio comunale, a nome del gruppo del Pd, con una mozione d’ordine per ricevere una informativa urgente da parte della giunta su quanto accaduto”.