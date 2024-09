A Davagna la camminata golosa “Mangià pei monti”, 5 chilometri nella natura e tante pause per gustare i prodotti tipici locali

A Davagna la camminata golosa “Mangià pei monti”. Sabato 7 settembre debutta l’appuntamento con “Mangià pe-i monti. Camminando e mangiando tra Capenardo e Candìoso (5 km)”, una passeggiata “rinforzata” da soste enogastronomiche – sei in tutto – per godere del bel panorama della valle e assaggiare tutte le prelibatezze locali.

Sei tappe in tutto, con i prodotti nostrani, dall’aperitivo al dolce – focaccia, salsiccia, trenette, cima genovese, sono solo alcuni dei piatti offerti, annaffiati da vino rosso, bianco e moscato – per passare una giornata in compagnia e all’aperto.

Tariffe differenziate per adulti e bambini, prenotazioni presso diversi punti locali (si veda locandina) e informazioni al numero telefonico 0108567581.

La partenza è a scaglioni: i primi gruppi si incamminano alle 11.30, l’ultimo alle 14.30. L’anello si snoda per 5 chilometri con le sei soste per rifocillarsi e stare in compagnia.

L’evento è organizzato dalle Associazioni del territorio come la Proloco Davagna, dal comitato locale della Croce Rossa, dalle Parrocchie, i Volontari Sentieri e Cacciatori, Coop Macelli 44 Monte di Capenardo e con il patrocinio del Comune.