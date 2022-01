Ida Zoccarato, la nonnina d’Italia, si è addormentata, ieri, domenica 23 gennaio 2022 sulla sua poltrona senza svegliarsi più.

Lei, padovana, aveva 112 anni compiuti lo scorso maggio, era considerata la donna più anziana d’Italia.

Ida era nata il 24 maggio del 1909 ed aveva raggiunto i 112 anni e 237 giorni.

Nella sua lunga vita aveva affrontato tantissime cose le due guerre mondiali, la Spagnola, un infarto che l’aveva colpita e anche il Covid che l’aveva contagiata e da cui era guarita.

Domenica pomeriggio come sempre ha salutato il figlio, si è fatta lavare dalla badante e dopo aver bevuto una tazza di tè con due fette biscottate si è addormentata sulla sua poltrona nella casa di Ponte di Brenta.

Ida Zoccarato lascia il figlio Pietro e la figlia Edda, più quattro nipoti e due pronipoti.

“Ha visto due guerre, 12 presidenti della Repubblica, 10 papi; è nata ai tempi del governo Giolitti, ha superato la Spagnola e il Covid, scrive il governatore del Veneto Luca Zaia su Facebook. La padovana Ida Zoccarato, la donna più vecchia d’Italia coi suoi 112 anni e 237 giorni, si è spenta serenamente nel sonno, a casa sua, accanto al figlio, addormentandosi in poltrona dopo averlo salutato: «Ciao Piero», «Ciao mamma». Un sonno lungo, profondo, da cui non si è più svegliata. (…) Ecco, credo che lei sia l’esempio reale di come si affronta la vita, con tempra e forza d’animo, sempre. Nel ricordarla con gratitudine per l’amore che ha sempre dimostrato per la sua terra, invio ai familiari le più sentite condoglianze.”