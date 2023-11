La stagione sciistica di Artesina parte mercoledì 6 dicembre

Tutto pronto ad Artesina per l’apertura della nuova stagione sciistica. Da giorni i cannoni dell’innevamento programmato stanno lavorando a pieno regime. Le piste si sono immediatamente imbiancate e grazie all’assiduo lavoro dei tecnici della stazione è stata ufficialmente fissata per mercoledì 6 dicembre l’apertura degli impianti.

Si comincerà con la zona del Colletto con apertura della seggiovia e relative piste e del tapis roulant che serve il campo scuola per i principianti.

Le possibili previste precipitazioni dei prossimi giorni ed il continuo lavoro delle lance dell’impianto di innevamento potrebbero consentire a seguire ulteriori aperture di impianti e piste.

Sulla pagina ufficiale www.facebook.com/Artesina e sul sito www.artesina.it sono disponibili aggiornamenti in tempo reale. Le biglietterie saranno aperte già da sabato 2 dicembre per emissione di stagionali e ogni altro tipo di biglietto. Anche quest’anno sarà possibile acquistare lo Skipass dinamico sul sito http://mondoleski.skiperformance.com. Acquistando in anticipo lo skipass online è possibile optare per le date più convenienti, assicurandosi sempre la migliore offerta disponibile per quel giorno.

Ulteriori migliorie tecniche sono state apportate a beneficio degli sciatori per la nuova stagione. E’ stato completato l’impianto di innevamento dal Pian della Turra fino a quota 1300 ed il rifacimento della pista Ellero bis.

In fase di definizione anche il programma completo della stagione invernale 2023/24 che come sempre prevederà numerosi appuntamenti che ormai fanno parte integrante della tradizione di Artesina. Dall’ormai collaudatissimo Capodanno in piazza per le famiglie, all’appuntamento per i più piccini con il Raduno delle Mascotte d’Italia sulla neve, fino al goliardico momento sugli sci del Giganturra. Non mancheranno interessanti novità nel calendario completo dell’inverno che sarà pubblicato prossimamente sui canali ufficiali.