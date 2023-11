Ad Albenga e Alassio interessanti appuntamenti culturali

SAVONA. 29 NOV. La “Città delle Torri” sta diventando sempre più città d’arte e di cultura e si arricchisce di giorno

in giorno di un sempre maggior numero di interessanti appuntamenti culturali. Vediamone un paio in programma

nei prossimi giorni. Domani, alle ore 15 e 30, nella sede dell’ Unitre Comprensoriale Ingauna, al terzo piano

di Palazzo Oddo, ci sarà la conferenza della dottoressa Sandra Berriolo che di recente ha pubblicato un

interessante libro dedicato ad Erli. Ma nella conferenza all’ Unitre di Albenga la giornalista ed esperta

gastronoma interverrà invece sul tema: “Cibo e Tradizione”.

La Berriolo, prolifica e valida scrittrice, saprà affascinare l’uditorio con le sue interessanti ricette e

ricerche dedicate alla tradizione ad alla cucina tradizionale ligure che sono state alla base di alcuni

suoi libri di di grande successo come: “Il libro del basilico” delle Edizioni Delfino Moro e

“Mangiavamo pane e olio” edito da Piero Bacchetta.

“Sandra è una persona speciale: generosa ed eccezionale- commenta Claudio Almanzi presidente dell’

Unitre Comprensoriale Ingauna- non è soltanto una valida scrittrice, ma con il suo ultimo libro, dedicato

ad Erli, si è dimostrata anche capace ricercatriec e valida storica. Non solo è una vulcanica promoter

culturale, coinvolgente divulgatrice, attenta critica letteraria, ma molto altro ancora. Per noi è perciò

un privilegio ed un grande onore poterla ospitare quale relatrice nell’ambito delle nostre conferenze

nell’anno aacademico in corso”.

Sabato ci sarà la proiezione del docufilm di Franco Boggero e Marco Kuveiller (alle ore 16 all’

Auditorium San Carlo in via Roma, 70). L’evento, che è organizato nell’ambito del progetto Formae

Lucis, presenterà “Il teatro dei cartelami”, un film realizzato da Franco Boggero, storico dell’arte

e musicista, e da Marco Kuveiller, regista e direttore della fotografia. Il documentario è dedicato

ai famosi teatri effimeri che venivano utilizzati dai chierici e dai fedeli per animare la Settimana Santa.

Si tratta del docufilm della durata di 50 minuti che rappresenta l’episodio pilota della serie televisiva

intitolata “Recondita Mirabilia”. Si racconta un viaggio approfondito alla scoperta dei cartelami

rinvenuti in seguito a una lunga stagione di ricerca nel Ponente ligure, restaurati e riconsegnati

alla comunità.

Anche ad Alassio nei prossimi giorni è programmato un interessante appuntamento.

Mercoledì 6 dicembre alle ore 17 all’ Auditorium “Baldassarre, presso la Biclioteca Civica “Deaglio”,

ci sarà la presentazione del libro: “Italo Calvino Il partigiano Santiago” scritto da Daniela Cassini

e Sarah Clarke Loiacono. Sarà presente una delle autrici Daniela Cassini, che verrà intervistata dal

giornalista Daniele La Corte. L’evento è organizzato dall’ ANPI sezione di Laigueglia-Alassio in

collaborazione con il Comune di Alassio e la Civica Biblioteca “Deaglio”. Ad aprire l’evento

sarà l’intervento del presidente ISRECIM Giovanni Rainisio.

ALFREDO SGARLATO