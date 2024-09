La Spezia, ex leghista Medusei candidato alle regionali per FdI

La Fiamma tricolore vicino al suo volto. Il presidente del consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, oggi ha ufficializzato su Facebook il suo passaggio dalla Lega a Fratelli d’Italia e la sua ricandidatura alle prossime elezioni regionali di domenica 27 e lunedì 28 ottobre.

“Le ultime settimane – ha spiegato Medusei – non sono state semplici, ma la mia motivazione siete voi e il vostro continuo supporto alla mia persona.

In questi anni di consiglio regionale ho sempre cercato di mettere il massimo impegno per la mia comunità e per il mio territorio, aggiornando e ascoltando sempre i miei cittadini, ho sempre cercato di esserci, di metterci la faccia e di parlare con i fatti e non con le solite passerelle solo poco prima delle elezioni. E, sempre, tra la gente”.

Nei prossimi giorni, Medusei aprirà anche un point alla Spezia, dove vive con la sua famiglia e lavora come medico della Marina militare.

“In tanti – ha aggiunto Medusei – mi avete chiesto di candidarmi. Conto sul vostro sostegno per potervi rappresentare al meglio in Regione e per dare voce ai cittadini della mia provincia”.