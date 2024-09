A7, ancora un incidente con un Tir: 4 chilometri di coda

Ancora un incidente dell’autostrada A7 in cui è rimasto coinvolto un Tir. Il mezzo pesante, nel pomeriggio di oggi, si è ribaltato tra i caselli di Busalla e Genova Bolzaneto in direzione del capoluogo ligure.

L’autista, per ragioni da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Nell’incidente, per fortuna, non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Il conducente del Tir è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale per i rilievi dell’incidente.

Il traffico è stato deviato sulla sola corsia di sorpasso. Sulla tratta autostradale si sono formati 4 chilometri di coda.