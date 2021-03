La Spezia e Righi, due escursioniste ferite: trasportate al S. Martino con Drago

Una 35enne oggi si è ferita in modo grave alla schiena durante una escursione poco sopra la spiaggia di Punta Corvo nello Spezzino ed è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dagli uomini del soccorso alpino. Successivamente è intervenuto anche l’elicottero Drago per portarla in ospedale.

Ad arrivare per primi in soccorso della ferita sono stati i vigili del fuoco, che hanno raggiunto la 35enne via mare e quindi hanno fatto muovere le squadre a terra.

I soccorritori sull’elicottero hanno quindi issato la ferita a bordo, trasportandola all’ospedale San Martino di Genova con un sospetto trauma alla schiena.

L’elicottero dei VVF è intervenuto anche al Righi, sulle alture di Genova, per soccorrere un’altra escursionista rimasta ferita a una caviglia e impossibilitata a muoversi.