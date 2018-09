La situazione del traffico a Genova, aperta via della Superba

Nella mattinata il traffico è andato progressivamente aumentando nelle prime ore di punta della mattinata lungo le direttrici che dalla zona con viabilità modificata, Sestri Ponente e Valpolcevera, conducono verso il centro ed il levante cittadino, ed è stato gestito dalle pattuglie presenti lungo tutti gli assi viari.

A partire dalle ore 09,00 fino alle ore 11,30 circa, c’è stato traffico intenso da Largo Jursè a tutta via Cornigliano per la direzione ponente e sulla strada Guido Rossa per la direzione ponente.

L’apertura della nuova strada di accesso alle aree portuali è avvenuta intorno alle 13,00 circa.

Lungo la nuova via è stato predisposto un servizio di vigilanza della polizia locale per il corretto smistamento dei veicoli in entrata.

Alle 14,30 si registra traffico regolare con nessuna situazione critica.

Tutte le postazioni sono monitorate da agenti della mucipale sul posto e rinforzate con pattuglie dinamiche dotate di motocicli pronte per intervemti in urgenza sull’asse Canepa/G.Rossa/Siffredi/Manara/Hermada/Albareto.

Si registrano rallentamenti in via Merano a Sestri Ponente.

Nessuna criticità riferita per la zona centro/levante/bisagno.