Convegni e dibattiti sullo sport e letture: solo su Web

Nella situazione contingente attuale e la doverosa applicazione dei decreti legislativi in merito di Covid-19 non si può uscire di casa e frequentare posti pubblici, così molti appuntamenti culturali e i vari dibattiti sullo sport sono stati ripresentati su web.

Facciamo l’esempio della città di Recco, il programma di conferenze “Parole allo sport”, volute dai consiglieri comunali Luigi Massone e Sara Rastelli, ha preso vita sulla rete con la prima diretta, a cura di Marta Sanguineti, dedicata a “Prevenzione infortuni: miglioramento della performance”.

Tutti gli interessati potranno seguire sul profilo Instagram Luigi Massone le 7 le conferenze on line, fino al 4 aprile, e interagire in diretta con domande e richieste. Il prossimo appuntamento è in programma il 30 marzo con l’intervento on line di Nicolò Caselli su “Atteggiamento mentale nello sport”.

Nella città di Chiavari A Chiavari la Società Economica ha pubblicato sulla propria pagina Facebook il secondo incontro virtuale de "Le letture del bibliotecario". In questo caso, Enrico Rovegno, responsabile della biblioteca e conduttore di queste "letture "parla di Giorgio Scerbanenco.